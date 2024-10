Stand: 17.10.2024 06:44 Uhr Ferdinandshof: Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt

In Ferdinandshof bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand bereits vollständig in Flammen, als die Freiwilligen Feuerwehren aus Ferdinandshof und Umgebung anrückten. Das Haus wurde evakuiert. Die betroffene Wohnung ist vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Aufgrund der starken Rauchentwicklung dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner der restlichen sieben Wohnungen erst am Donnerstag wieder zurück. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 125.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.10.2024 | 09:30 Uhr