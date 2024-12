Stand: 09.12.2024 07:15 Uhr Ferdinandshof: Bombendrohung an Regionaler Schule

Die Schüler der Regionalen Schule in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Montag keinen Unterricht. Wie die Polizei bestätigte, hatte es am Wochenende in einem Gruppenchat die Ankündigung gegeben, eine Bombe in der Schule zu verstecken. Daraufhin leitete die Polizei Ermittlungen ein. Ein Jugendlicher, dem die Nummer zuzuordnen war, wurde befragt. Er gab an, dass sein Handy gehackt worden sei. Aus Sicherheitsgründen haben Schulleitung und Polizei festgelegt, dass am Montag kein Unterricht stattfindet.

