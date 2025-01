Stand: 02.01.2025 14:01 Uhr FKK-Wanderweg in der Mecklenburgischen Seenplatte geplant

Ausgeschildert werden soll der FKK-Wanderweg am Rätzsee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf einer Länge von rund dreieinhalb Kilometern. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein FKK-Campingplatz mit 135 Stellplätzen. Die Urlauber hätten sich einen solchen Wanderweg gewünscht, begründen die Betreiber des Campingplatzes ihre Initiative. Der Weg solle aber auch für Menschen offen sein, die bekleidet wandern möchten. Eingeweiht werden soll der FFK-Wanderweg zu Ostern. Im September sind dann Mecklenburgische Nacktwandertage am Rätzsee geplant. Die zuständige Gemeindevertretung in Wustrow hatte dem FKK-Wanderweg im Herbst zugestimmt. In einem ersten Anlauf vor fünf Jahren wurde die Initiative abgelehnt.

