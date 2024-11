Stand: 19.11.2024 14:00 Uhr Erstmals Tauschbörse für Weihnachtsdeko in Waren (Müritz)

Das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte veranstaltet in Waren zum ersten Mal eine Tauschbörse für Weihnachtsdekoration. Die Aktion findet im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. Das Motto ist „Tauschen statt Wegwerfen“. Mitarbeiter des Umweltamtes spendeten den Anfangsbestand, darunter Weihnachtskugeln, Strohsterne und Kerzenständer. Getauscht werden können die weihnachtlichen Dekoartikel noch bis Ende der Woche während der Öffnungszeiten des Umweltamtes in Waren. Vorausgesetzt, sie sind in einem guten Zustand. Ausgenommen sind elektronische Artikel wie Lichterketten. Die Idee hatte Matthias Möller vom Umweltamt des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Er hofft, dass sich die Tauschbörse in den kommenden Jahren etabliert und weiter wächst.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte