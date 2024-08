Stand: 27.08.2024 16:30 Uhr Einbruch in Waschanlage am Neubrandenburger Eschengrund

In der Nacht zum Montag ist in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in eine Autowaschanlage eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter der Anlage hat am Morgen den beschädigten Kassencontainer entdeckt und die Polizei gerufen. Auf dem Videomaterial der Überwachungskamera war eine unbekannte wahrscheinlich männliche Person zu sehen. Sie hatte sich über einen Zaun Zutritt verschafft und anschließend die Containertür mit Werkzeug aufgebrochen hat. Der Täter erbeutete zwei Geldkassetten mit mehreren Tausend Euro Münzgeld.

