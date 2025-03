Stand: 07.03.2025 12:40 Uhr Eine Frau und zwei Männer wollen ins Feldberger Rathaus

Für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat der Wahlausschuss alle drei Bewerber zugelassen. Für die SPD tritt Amtsinhaberin Constanze von Buchwaldt an. Die 53-Jährige strebt ihre dritte Amtszeit an. Die CDU stellt den jüngsten Bewerber. Sie hat den 42 Jahre alten Vorsteher der Gemeindevertretung Robert Gardlowski nominiert. Dritter Bewerber ist der Unternehmer Thomas Pfitzner. Der 56-Jährige tritt für die AfD an. Bis zum 27. März können Einsprüche gegen die Bewerber geltend gemacht. Gewählt wird am 11. Mai.

