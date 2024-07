Stand: 23.07.2024 19:42 Uhr Eggesin: Strommast kippt um und entzündet Feld

Am Dienstagmittag ist in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nähe des Bahnübergangs auf der Landstraße 28 ein Feld in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kippte dort - vermutlich im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen - ein Strommast um. Die Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und Torgelow waren im Einsatz und konnten das Feuer am Nachmittag löschen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. In den Regionen Ueckermünde, Friedland und Eggesin waren zahlreiche Haushalte über mehrere Stunden ohne Strom. Am Bahnübergang kann es bis in die Abendstunden noch zu Verkehrseinschränkungen kommen.

