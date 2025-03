Stand: 24.03.2025 17:48 Uhr E-Bike-Fahrer in Altentreptow bei Unfall schwerverletzt

In Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagnachmittag bei einem Unfall ein 28-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ihn ein 67-jähriger Autofahrer beim Verlassen der Tankstelle in der Fritz-Reuter-Straße vermutlich übersehen. Der Radfahrer soll auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen sein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte