Stand: 17.12.2024 14:44 Uhr Digitale Tafeln für Feuerwehren in Vorpommern

Das Projekt zur Digitalisierung der Feuerwehren im Kreis Vorpommern-Greifswald ist in großen Teilen abgeschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Feuerwehrtechnische Zentrale in Pasewalk hat aktuell acht digitale Tafeln bekommen. In den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sind insgesamt 63 Standorte mit moderner Technik ausgestattet worden, heißt es. Zu den Standorten zählen Freiwillige Feuerwehren, Vereine, Volkshochschulen, Katastrophenschutzeinrichtungen und Feuerwehrtechnische Zentralen. Auch Einsatzleitwagen und Gerätehäuser wurden digital ausgestattet, etwa mit Laptops, Smartboards und Videokonferenzsystemen. Außerdem sei flächendeckend ein E-Learning-System eingeführt worden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren könnten nun flexibel und ortsunabhängig an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen. Die Digitalisierung der Feuerwehren sei ein wichtiger Meilenstein für die Sicherheit im Landkreis, sagte der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald Michael Sack (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 17.12.2024 | 17:30 Uhr