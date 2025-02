Stand: 15.02.2025 18:40 Uhr Deutsche Meisterin: Kugelstoßerin Emily Scherf vom SC Neubrandenburg

Kugelstoßerin Emily Scherf vom SC Neubrandenburg ist Deutsche U20-Meisterin. Bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Dortmund wuchtete sie am Freitagabend die Vier-Kilo-Kugel im zweiten Versuch auf 15,66 Meter, das ist eine neue persönliche Bestleistung für Scherf. Die SCN-Athletin war als Favoritin an den Start gegangen und dieser Rolle vollends gerecht geworden. Ihr Vereinskollege Malte Tiltmann holte die zweite Medaille für den SCN. Er wurde Dritter und sicherte sich damit Bronze.

