Stand: 12.04.2025 08:40 Uhr Der Kreis Vorpommern-Greifswald sucht sein schönstes Dorf

Im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sind die Ortsbesichtigungen der Jury im Kreis Vorpommern-Greifwald beendet. In den sechs Dörfern Blumenthal, Leopoldshagen, Ahlbeck, Liepgarten, Bentzin und Mönkebude wird nun mit Spannung das Ergebnis erwartet. Bis zum 5. Mai soll feststehen, welches Dorf am Landeswettbewerb teilnimmt, so Jurymitglied Susanne Sacher. Alle Dörfer hätten ein unwahrscheinliches Gemeinschaftsleben, das sie begeistert habe, sagte Sacher. 2021 hatte die Gemeinde Ferdinandshof den Wettbewerb gewonnen. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte steht der Sieger bereits fest. Rechlin setzte sich gegen sechs weitere Teilnehmer durch.

