Stand: 08.04.2025 11:27 Uhr Demmin: Mutter und Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind ein Kind und dessen Mutter verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen fuhr die 37-jährige Frau mit ihrem dreijährigen Kind den Pensiner Weg in Richtung Ortsausgang Demmin. Dabei kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Der Baum stürzte daraufhin um und fiel auf ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrerin und ihr Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte