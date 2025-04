Stand: 25.04.2025 16:33 Uhr Medienkompetenzpreis für Wismarer Festival-Macher

Die Macher des Reflektor-Festivals der Wismarer Hochschule haben einen Preis in Höhe von 750 Euro für Medienkompetenz gewonnen. Die Studierenden wurden für die erste Ausgabe ihres Festivals in der Kategorie 'Nachgehakt' ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung sind sie für ihren kritischen Umgang mit medialen Angeboten geehrt worden. Auf dem Reflektor-Festival vor zwei Jahren haben sich die Studierenden in Vorträgen, Workshops und Diskussionen mit Medienüberfluss und Desinformation auseinandergesetzt. Erst kürzlich haben sie eine zweite Ausgabe ihres Reflektor-Festivals durchgeführt.

Geteilter Preis und weitere Nominierte

Den mit 1.500 Euro dotierten Medienkompetenz-Preis teilen sich die Studierenden mit dem Landesjugendwerk AWO aus Rostock. Der Meko-Preis unter anderem von den drei Landes-Ministerien für Bildung, Soziales und dem für Wirtschaft und Kultur ausgelobt. Er wurde am Donnerstagabend im Rostocker Volkstheater verliehen. Für den Meko-Preis ist auch das Kinder- und Jugendfilmstudio Grevesmühlen im Verein für Jugendeinrichtungen NWM nominiert worden. Und auch die "Evangelische Jugend gGmbH" in Schwerin kam mit einem Projekt in die engere Wahl.

