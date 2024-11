Stand: 20.11.2024 17:21 Uhr Dargun: Preise für Trinkwasser sollen steigen

Die Schließung der Traditionsmolkerei Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat Einfluss auf die künftigen Kosten fürs Trinkwasser. Welche genau, hat Darguns Bürgermeister Sirko Wellnitz (parteilos) am Mittwoch auf der Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt. Weil die Molkerei als Abnehmer großer Wassermengen kommendes Jahr wegfällt, sollen ab Januar 2025 die Preise für Trinkwasser steigen. Demnach würde die jährliche Grundgebühr von aktuell 70 Euro auf voraussichtlich 80 Euro netto steigen. Auch der Preis pro Kubikmeter Wasser von aktuell 93 Cent werde erhöht, solle aber unter einem Euro bleiben. Um die Wasserversorgung effizienter zu gestalten, sollen zudem alte, wartungsaufwändige Brunnen stillgelegt und neue Brunnen mit höherer Kapazität gebohrt werden. An den Preisen für Abwasser werde sich wohl nichts ändern, so Wellnitz.

