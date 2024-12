Stand: 05.12.2024 10:12 Uhr Dachdecker an der Seenplatte bekommen 3,8 Prozent mehr Geld

Die tariflich gebundenen Dachdecker an der Seenplatte bekommen ab Dezember 3,8 Prozent mehr Geld. Damit habe ein Geselle mit Tarifvertrag am Monatsende gut 135 Euro mehr in der Tasche, teilt die IG BAU Ostmecklenburg-Vorpommern mit. Der Ost-West-Unterschied bei den Tariflöhnen im Dachdeckerhandwerk gehöre damit der Vergangenheit an, so der IG-Bau Vorsitzende Ehlert. Insgesamt gibt es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte rund 440 Beschäftigte in 60 Dachdeckerbetrieben.

