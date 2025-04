Stand: 15.04.2025 15:55 Uhr Chefs Culinar strukturiert den Standort Neubrandenburg neu

Der Lebensmittel-Großhändler Chefs Culinar investiert rund 150 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum bei Berlin. Das hat Auswirkungen auf die Niederlassung in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Befristete Arbeitsverhältnisse seien ausgelaufen und Mitarbeitern Stellen in Ludwigsfelde bei Berlin angeboten worden, so der Neubrandenburger Niederlassungsleiter Münzner. Chefs Culinar versorgt rund 3.600 Hotels, Restaurants und andere Kunden in der Metropolregion Berlin künftig von Ludwigsfelde aus. Der Standort Neubrandenburg soll zwar bleiben, allerdings mit anderen Aufgaben und weniger Beschäftigten. Aktuell sind es dort 425.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 15.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte