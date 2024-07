Stand: 29.07.2024 10:23 Uhr Bundespolizei stellt 32 unerlaubte Einreisen fest

Die Bundespolizei hat am Sonntag wieder 32 Menschen festgestellt, die unerlaubt von Polen nach Deutschland eingereist sind. Die meisten von ihnen kamen über die Belarus-Route, so die Bundespolizei. Darunter waren 13 Menschen aus Somalia, 14 aus Afghanistan, drei aus Pakistan sowie jeweils einer aus Indien und Nepal. Festgestellt wurden auch zwei Schleuser. Es handelt sich dabei um zwei Männer aus Pakistan, die zwei Landsleute und zwei Inder in Deutschland absetzen wollten. Beide hatten einen Aufenthaltstitel für Polen. Zwei minderjährige Mädchen aus Somalia wurden dem Jugendamt Vorpommern-Greifswald übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte