Boldekow: Rettung von Pferden und Rindern wird trainiert

In Boldekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lernen am Freitag Landwirtinnen und Landwirte, Veterinärmedizinerinnen und -mediziner und Feuerwehrleute, wie sie Großtiere aus Notlagen befreien können. Denn immer häufiger komme es zu Einsätzen mit Pferden, Rindern oder anderen Tieren, so eine Sprecherin der Technischen Großtierrettung. Das ganztägige Training besteht aus einem Theorie- und Praxisteil. Dabei wird ein realistisches Szenario nachgestellt, bei dem ein lebensgroßes Holzpferd, ein Kran und weiteres Spezialwerkzeug eingesetzt werden. Unter anderem lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie Nothalfter und Sicherungsseile anlegen oder Tiere aus einem See oder aus der Stallbox retten.

