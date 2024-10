Stand: 14.10.2024 06:30 Uhr Blaues Kreuz erweitert Wohnanlage bei Penzlin

Bisher mussten die Bewohner zu zweit in einem Zimmer leben- jetzt können sie, entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes, in Einzelzimmern untergebracht werden. Es ist zudem ein Pflegebad gebaut worden und das gesamte Haus wurde behindertengerecht ausgestattet. Auch eine neue Heizung für das Schloss und den Neubau wurde eingebaut. In der Einrichtung leben Suchtkranke aber auch von Haft bedrohte oder gerade aus der Haft Entlassene Menschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte