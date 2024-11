Stand: 17.11.2024 10:21 Uhr Blankensee bei Neustrelitz: Feuer zerstört Gartenlaube

Am Samstagabend kam es in Blankensee bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Brand in einer Gartenlaube. Durch das Feuer sei die Gartenlaube unbewohnbar geworden, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Laube. Auch sonst wurde niemand verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren Wanzka, Watzkendorf und Blankensee mit 35 Rettungskräften löschten das Feuer. Es enstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

