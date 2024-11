Stand: 29.11.2024 15:00 Uhr Berufliche Schule in Waren gewinnt 30.000 Euro

Das Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren hat 30.000 Euro Preisgeld für sein Medienkonzept erhalten. Insgesamt hatten sich deutschlandweit 39 Bildungseinrichtungen für den Preis der Dieter Schwarz Stiftung beworben. Die Auszeichnung wird seit 2011 vergeben, in Zusammenarbeit mit der Akademie für innovative Bildung und Management Heilbronn. Bei der Ausschreibung geht es um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Dem Team der Beruflichen Schule in Waren sei es gelungen, ein umfassendes Medienkonzept zu erstellen, heißt es in der Begründung der Jury. Innovative Lernräume und digitale Medien würden die Schüler optimal auf die verschiedenen Berufsfelder vorbereiten. Von den 39 Bildungseinrichtungen erreichten zwölf das Finale.

