Stand: 29.07.2024 12:48 Uhr Beim Automobilzulieferer Webasto geht es wieder bergauf

Nach einem schwachen Jahr 2023 hat sich die Geschäftslage von Webasto im ersten Halbjahr dieses Jahres verbessert. Das teilte der Automobilzulieferer mit Produktionsstätten unter anderem in Neubrandenburg mit. Dem weltweit agierenden Unternehmen sei es gelungen, seine Ausgaben zu senken und das Ergebnis zu erhöhen. Den notwendigen Stellenabbau habe der Konzern über natürliche Fluktuation, das heißt ohne Entlassungen bewerkstelligen können. In Neubrandenburg hatte Webasto zuletzt sieben Millionen Euro in ein neues Logistik-Zentrum investiert. Am Standort arbeiten mehr 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In Neubrandenburg werden Hochvoltheizungen für Elektrofahrzeuge und klassische kraftstoffbetriebene Standheizungen produziert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte