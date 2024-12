Stand: 13.12.2024 13:25 Uhr B104: Unfall mit zwei Verletzten

Am Freitagvormittag sind zwei Autos auf der Bundesstraße 104 in Höhe der Ortschaft Linchenshöh bei Strasburg frontal zusammengeprallt. Vermutlich, so die Polizei, weil einer der beiden Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte.

Die beiden 19- und 35-jährige Verletzten wurden durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Pasewalk gebracht. Die B104 musste wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

