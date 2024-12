Stand: 10.12.2024 07:16 Uhr A20: Auto überschlägt sich bei Neubrandenburg - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der 50-Jährige kam laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Rastplatzes "Vier Tore" in Richtung Lübeck von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 65.000 Euro. Die A20 war in Fahrtrichtung Lübeck für eine Stunde voll gesperrt werden.

