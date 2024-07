Stand: 22.07.2024 16:02 Uhr Auto überschlägt sich auf A20

Wie die Polizei mitteilte, ist am Montagvormittag eine Autofahrerin auf der A20 aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Eine andere Autofahrerin beobachtete den Unfall zwischen Neubrandenburg und Altentreptow im Rückspiegel und rief die Polizei an. Alle Insassen des Unfallwagens - drei Erwachsene und ein Kind - verletzten sich. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte