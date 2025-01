Stand: 09.01.2025 14:59 Uhr Bundesverdienstorden für drei Männer aus der Haff-Müritz-Region

Im Namen des Bundespräsidenten hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) drei Männer aus der Haff-Müritz-Region mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Schweriner Schloss statt. Reinhard von Hirschheydt aus Krackow bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war vor allem für die Johanniter und im Kreissportbund ehrenamtlich aktiv. Rudi Roloff leitete über Jahrzehnte den Turnverein in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Hans-Joachim Walter hat in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Selbsthilfegruppe für Mukoviszidose-Kranke aufgebaut. Insgesamt sind 17 Bürgerinnen und Bürger geehrt worden. Die Ministerpräsidentin lobte den Einsatz und das Engagement der Ausgezeichneten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte