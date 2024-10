Stand: 25.10.2024 11:37 Uhr Arbeitseinsatz im Malliner Bachtal soll Biodiversität fördern

Der BUND Neubrandenburg will am Sonnabend ab 10 Uhr das Malliner Bachtal von Büschen befreien. Das Gebiet zwischen Neubrandenburg und Penzlin sei bekannt für seinen artenreichen Magerrasen, so Gordon Käbelmann vom BUND. Die Fläche ist durch eine lange Beweidung entstanden. Der Nutzer der Fläche musste seinen Betrieb jedoch einstellen, weshalb der Magerrasen in den vergangenen Jahren zunehmend verbuschte. Um den artenreichen Lebensraum zu erhalten, müssen Büsche wie Schlehen und Weißdorn entfernt werden. Alle interessierten Helferinnen und Helfer sind eingeladen, mit wetterfester Kleidung, festem Schuhwerk und Arbeitshandschuhen mitzumachen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Wanderweg Malliner Bachtal.

