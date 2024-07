Stand: 24.07.2024 18:23 Uhr Altwarp: große Robbe gesichtet

In Altwarp bei Ueckermünde ist eine große Robbe gesehen worden. Ein Handy-Video zeigt, wie die Robbe am Strand "Altwarp-Dorf" aus dem Stettiner Haff kriecht und an Land bleibt. Wie ein Sprecher des Veterinäramtes Vorpommern-Greifswald sagt, sei es sehr selten, dass solche großen Robben im Stettiner Haff gesichtet werden. Dass Tier habe sich voraussichtlich nur ausgeruht und sei dann wieder zurück ins Wasser gerobbt.

