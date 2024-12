Stand: 03.12.2024 07:02 Uhr Ab 2025 sinken an der Seenplatte die Müllgebühren

Die Gebühren für die Müllentsorgung im Kreis Mecklenburgische Seenplatte werden von 2025 an sinken. Verbraucher müssen in den nächsten beiden Jahren rund sieben Prozent weniger bezahlen als in diesem Jahr. Die Senkung komme durch einen Überschuss von 3,6 Millionen Euro zustande, der in den vergangenen Jahren bei der Müllentsorgung erwirtschaftet wurde, so Landrat Kärger (CDU). Die Leerung einer 60-Liter Tonne kostet künftig 95 Euro jährlich und damit sechs weniger als bisher. Außerdem hat der Kreistag eine Protestnote gegen das sogenannte "Wind-an-Land-Gesetz" verabschiedet. Zudem sind nun 130.000 Euro für den Umzug des Frauenhauses in Neubrandenburg in neue Räumlichkeiten eingeplant. Das derzeitige Gebäude ist nicht barrierefrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.12.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte