2000 Euro für Förderverein Tumorzentrum Neubrandenburg

Mit dem Geld will der Förderverein zum einen eine Broschüre finanzieren, in der die Krebspatienten alle Informationen zu ihrer Krankheit beziehungsweise zu Hilfs- oder Unterstützungsangeboten bekommen. Außerdem sollen Patientenzimmer beziehungsweise Therapieräume so gestaltet werden, dass die Patienten sich dort wohl fühlen. Unterstützt werden sollen auch die Hospizvereine in der Region. Der Lauf fand zum ersten Mal statt, soll aber Tradition werden. Seit 13 Jahren gibt es in Neubrandenburg den Frauenlauf. Auch hier werden Spenden für an Krebs erkrankte Frauen gesammelt. Das Geld geht an das Brustkrebszentrum im Neubrandenburger Bonhoeffer-Klinikum. Die 2000 Euro sind noch nicht der Endstand. Das sei nur das Geld, dass die Sportler aufgebracht haben in Form von Startgeldern. Zahlreiche Firmen haben ihre Unterstützung ebenfalls zugesagt.

