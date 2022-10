Zwei Radfahrer bei Unfällen in MV lebensbedrohlich verletzt Stand: 16.10.2022 17:15 Uhr Zu zwei schweren Radunfällen ist es am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Zwei Personen sind dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Beide wurden in Kliniken gebracht.

Einer der Unfälle ereignete sich am Sonntagmittag in Hagenow. Laut Polizei wurde dort eine 72-Jährige auf ihrem Rad von einem Auto erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie in der Rudolf-Tarnow-Straße unterwegs, als sie ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten die Fahrbahn überquerte. Eine Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau. Den Angaben zufolge erlitt die Radfahrerin lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand ein Schaden von rund 5.500 Euro.

Radfahrer stürzt mit E-Bike auf abschüssiger Strecke

Ein weiterer Unfall passierte am Nachmittag kurz vor der Ortschaft Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Wie die Polizei mitteilte, ist dort ein 78-Jähriger aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike auf leicht abschüssiger Strecke gestürzt. Der Mann aus der Region Röbel schwebt ebenfalls in Lebensgefahr. Er kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

