Rostock sucht rund 600 Wahlhelfer

Rostock benötigt noch rund 600 Helferinnen und Helfer für die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, könnten in diesem Jahr sogar Zwangsverpflichtungen vorgenommen werden. In den zurückliegenden Jahren habe man darauf verzichten können. Doch die Bereitschaft, ein Wahlehrenamt auszuführen, habe stark nachgelassen, so ein Sprecher der Stadt. Insgesamt brauche die Stadt etwa 1.900 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die Aufwandsentschädigungen liegen in Rostock je nach Funktion zwischen 50 und 100 Euro. Interessierte sollten sich so schnell wie möglich bei der Stadt melden.

