Zugang zu Geldautomaten nach Sprengungen eingeschränkt Stand: 01.08.2023 06:07 Uhr Immer mehr Banken in Mecklenburg-Vorpommern reagieren auf die Sprengungen von Geldautomaten und kürzen die Öffnungszeiten. Jetzt hat auch die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin den Zugang eingeschränkt.

Bargeld abheben rund um die Uhr ist bei der Sparkasse nicht mehr möglich. Nachts zwischen 22 und 5 Uhr bleibt der Zugang zu den Automaten gesperrt - Ausnahme ist die Neubrandenburger Oststadt. Auch die Commerzbank mit Automaten der Cash-Group hat bestätigt, dass Geldautomaten in der Haff-Müritz-Region nachts geschlossen werden.

Bislang acht Automatensprengungen in diesem Jahr

Vorräume in den Filialen sind auch bei der Sparkasse Schwerin oder der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest nachts geschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr bereits acht Geldautomaten gesprengt worden - zuletzt in einem Einkaufscenter in Stralsund. Nach den unbekannten Tätern wird weiter gefahndet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.08.2023 | 06:00 Uhr