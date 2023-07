Stand: 26.07.2023 05:45 Uhr Stralsund: Geldautomatensprengung im "E-Center"

In Stralsund ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Ersten Angaben zufolge, sollen derzeit noch unbekannte Täter um kurz nach 2 Uhr in das sogenannte "E-Center" im Gustower Weg eingebrochen sein. Dort haben sie den aufgestellte Geldautomat angegriffen. Durch die Explosion wurden der Automat und auch die Inneneinrichtung im Eingangsbereich des Supermarktes "erheblichen beschädigt", wie es von der Polizei heißt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch die Schadenssumme ist, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde durch die Geldautomatensprenung aber niemand. Trotzdem bleibt das "E-Center" für heute erst mal geschlossen.

