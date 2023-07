Geldautomat in Gadebusch gesprengt: Täter auf der Flucht

Stand: 03.07.2023 10:41 Uhr

In Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat gesprengt worden. Dabei ist ein Wohnhaus stark beschädigt worden. Die Bewohner mussten kurzzeitig im Rathaus untergebracht werden, konnten mittlerweile aber in ihre Wohnungen zurückkehren.