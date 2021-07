Stand: 20.07.2021 16:47 Uhr Wolgast: Brandstifter durch Filmaufnahme überführt

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Bürger eine Brandstiftung gefilmt und so den Täter überführt. Laut Polizei wurde gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen aus Wolgast Haftbefehl erlassen. Der Mann habe den Brandanschlag am Sonntag auf ein Wohn- und Geschäftshaus in Wolgast und einen Einbruchsversuch in dasselbe Haus ein paar Tage vorher gestanden. Den Ermittlern zufolge hatte der Mann eine brennbare Flüssigkeit an die Haustür gegossen, diese in Brand gesetzt und das ebenfalls mit dem Handy gefilmt. | 20.07.2021 16:50