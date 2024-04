Hoher Schaden bei witterungsbedingten Unfällen in MV Stand: 26.04.2024 06:17 Uhr Starkregen und Hagel haben am Donnerstag zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Allein auf der A19 zwischen Linstow und Krakow am See hat es vier Mal gekracht.

Aufgrund der Witterung am Donnerstag hat es auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach gekracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden alleine der zahlreichen Unfälle auf Autobahnen in Folge heftiger Hagel- und Regenschauer auf mehr als 300.000 Euro.

Mehrere Verletzte bei Unfällen auf A19 und A20

Bei vier Unfällen auf der A19 zwischen Linstow und Krakow sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. So war etwa ein Autofahrer durch starken Regen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Er blieb mit seinem Auto auf einem angrenzenden Acker liegen. Ein anderer Fahrer sei durch Aquaplaning auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Außerdem sei es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei weiteren Wagen gekommen. Alle Unfälle ereigneten sich laut den Angaben der Polizei auf einer Strecke von 300 Metern. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Güstrow und Rostock gebracht. Auch auf der A20 kam ein 56-Jähriger mit seinem Auto während eines kräftigen Regen- und Hagelschauers von der Straße ab und überschlug sich. Er wurde leicht verletzt.

Karambolage auf A24

Am Donnerstagvormittag sind sechs Fahrzeuge auf der A24 bei Zarrentin in eine Karambolage verwickelt worden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Zwischen dem Rastplatz Schaalsee und der Anschlussstelle Zarrentin waren insgesamt fünf Autos und ein Lkw zusammengestoßen. Der Gesamtschaden wird auf 132.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll es dort einen ergiebigen Graupel- beziehungsweise Hagelschauer gegeben haben.

B197 bei Anklam: 43-Jährige fährt gegen Baum

Auf der B197 wurde eine 43-jährige Autofahrerin laut Polizei am Donnerstagnachmittag von einem plötzlich einsetzenden Regen- und Hagelschauer überrascht. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren, sei dann nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Anklam gebracht. Das Auto musste geborgen werden, der Schaden wird hier auf 9.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.04.2024 | 06:00 Uhr