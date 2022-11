Wöchentliche Lieferungen am Rostocker Autoterminal Stand: 07.11.2022 06:46 Uhr Am neuen Autoterminal im Rostocker Überseehafen kommt der Umschlag weiter in Fahrt. Zum dritten Mal seit der Eröffnung werden hunderte Neuwagen entladen.

Die Fähre "Autoprestige" aus dem belgischen Zeebrügge hat am Montagmorgen in Rostock festgemacht. Der Frachter hat mehr als 800 Pkw für Rostock an Bord, so der Terminalmanager von Autolink, Steffen Weber, auf Anfrage des NDR. Bis zum Jahresende sei wöchentlich jeweils ein Anlauf geplant.

Weitertransport per Zug noch in Arbeit

Die Neuwagen sind laut Weber für den skandinavischen und osteuropäischen Markt bestimmt. An Zugverbindungen für den Weitertransport werde gearbeitet. Zurzeit seien die Trassen voll ausgelastet, deshalb werden die Fahrzeuge aktuell per Lastwagen weiter transportiert. Das im September eröffnete Autolink-Terminal im Hafen ist rund 75.000 Quadratmeter groß. Jährlich sollen nach Unternehmensangaben rund 150.000 Autos umgeschlagen werden.

Weitere Informationen Neues Autoterminal am Rostocker Hafen eröffnet Im Rostocker Hafen hat ein neues Autoterminal eröffnet. Künftig sollen von hier rund 150.000 Autos Richtung Skandinavien und Osteuropa verschifft werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.11.2022 | 08:00 Uhr