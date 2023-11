Stand: 27.11.2023 16:17 Uhr Wöbbelin: Auto knallt frontal gegen Baum - Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der Autofahrer war auf der Landesstraße 72 bei Wöbbelin aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle. Die Straße zwischen Ludwigslust und Wöbbelin musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

