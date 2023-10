Wittenburg: Unbekannte sprengen freistehenden Geldautomaten Stand: 10.10.2023 06:27 Uhr In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Dienstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei stand er an einem Getränkemarkt. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Gegen halb vier waren Anwohner durch einen Knall an einem Einkaufscenter in der Hagenower Chaussee aufgeschreckt worden. Bei dem gesprengten Automaten handelte es sich um ein freistehendes Modell auf einem Parkplatz. Schäden an Gebäuden sind darum nicht entstanden.

Polizei fahndet in näherer Umgebung

Bei Eintreffen der Polizei lagen auch Geldscheine vor dem Automaten. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bisher unklar. Auch eine Gasflasche wurde in der Nähe gefunden, diese hat die Feuerwehr inzwischen gesichert. Derzeit fahndet die Polizei in der näheren Umgebung nach möglichen Verdächtigen.

Zusammenhang zu Fall in Ludwigslust unklar

Erst am Wochenende war ein Geldautomat in Ludwigslust gesprengt worden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei hier bislang nicht gefasst werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Sprengungen in Ludwigslust und Wittenburg besteht, ist noch nicht klar.

Einige Banken schränken Zugang zu Automaten ein

In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Anschläge auf Geldautomaten - in Ferdinandshof, Kölpinsee, Stralsund, Sievershagen, Gadebusch und Grevesmühlen. Einige Banken haben inzwischen nachts den Zugang zu den Automaten eingeschränkt.

Weitere Informationen Geldautomat in Ludwigslust gesprengt Ob die unbekannten Täter Geld erbeutet haben, steht noch nicht fest. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.10.2023 | 06:30 Uhr