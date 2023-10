Geldautomat in Ludwigslust gesprengt Stand: 07.10.2023 08:47 Uhr Unbekannte Täter haben in Ludwigslust einen Geldautomaten gesprengt. Mit wie viel Geld sie geflohen sind, steht noch nicht fest.

In der Ludwigsluster Lindenstraße ist in der Nacht zum Sonnabend ein Geldautomat gesprengt worden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei bislang nicht gefasst werden. Der gesprengte Geldautomat befindet sich in einem Geschäftsgebäude. Menschen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Auch die Statik des Hauses wurde nicht beeinträchtigt, wie ein Statiker inzwischen feststellte. Ob die Täter Geld erbeutet haben, konnte die Polizei noch nicht feststellen.

Polizei sichert Spuren

Der Tatort war am Sonnabendmorgen weiterhin abgesperrt, die Ermittler wollten weitere Spuren sichern. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Das sei auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de möglich. In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Anschläge auf Geldautomaten, zuletzt in Ferdinandshof, Kölpinsee, Stralsund, Sievershagen Gadebusch und Grevesmühlen. Einige Banken haben inzwischen nachts den Zugang zu den Automaten eingeschränkt.

