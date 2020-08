Stand: 12.08.2020 11:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wittenburg: Kind aus Kita mit Coronavirus infiziert

Ein Kind in einer Kita in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch bekannt. Die Kita müsse aber nicht geschlossen werden, hieß es. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes sind insgesamt 25 Kinder und zwei Erzieherinnen der Kita vorbeugend in Quarantäne geschickt worden.

Kontaktpersonen werden getestet

Auch die Familienmitglieder des infizierten Kindes befinden sich demnach in Quarantäne. Die Corona-Tests der Kontaktpersonen sollen im Laufe des Tages durchgeführt werden. Da nur eine Gruppe der Kindertageseinrichtung betroffen ist, kann der Betrieb in der Kita nach Auskunft des Landkreises regulär fortgeführt werden. Kinder anderer Gruppen hatten keinen Kontakt zu den Kindern dieser Gruppe gehabt, so die Behörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.08.2020 | 11:00 Uhr