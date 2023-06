Stand: 06.06.2023 15:33 Uhr Wittenburg: Auf Rastplatz 100 TV-Geräte von Ladefläche geklaut

Diebe haben auf einem Rastplatz an der A24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Sattelzug-Lastwagen etwa 100 Fernsehgeräte gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten es die Täter offenbar ganz gezielt auf den Lkw abgesehen. Demnach schlitzten sie in der Nacht zu Dienstag eine Plane auf und holten die Geräte von der Ladefläche, während der Lkw-Fahrer vorn in der Kabine schlief. Er bemerkte den Diebstahl erst am Morgen. Die Täter müssen laut Polizei die Beute mit einem größeren Transportfahrzeug weggeschafft haben. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Fernseher waren für eine Firma in Dänemark bestimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.06.2023 | 12:40 Uhr