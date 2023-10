Stand: 27.10.2023 10:13 Uhr Wittenburg: Acht Verletzte bei Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Am Freitagmorgen sind auf einer Straßenkreuzung in Wittenburg ein Auto und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Laut Polizei sind sowohl die sieben Insassen des Transporters, als auch der Fahrer des Autos dabei verletzt worden, eine der Personen schwer. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht von einem Vorfahrtsfehler als Unfallursache aus. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

