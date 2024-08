Wismar: Unbekannte zünden Kinderwagen in Hausflur an Stand: 23.08.2024 06:13 Uhr Am Donnerstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Wismar zu einem Brand gekommen. Grund waren drei Kinderwagen, die im Hausflur angezündet wurden.

In Wismar hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Kapitänspromenade im Stadtteil Friedenshof gebrannt. Laut Polizei hatten Unbekannte drei Kinderwagen im Hausflur in Brand gesteckt.

Sieben Menschen mit Rauchvergiftung

Als die Rettungskräfte eintrafen, soll sich bereits ein dichter Qualm im Treppenhaus ausgebreitet haben. Insgesamt 16 Menschen mussten aus dem Haus gerettet werden. Sieben von ihnen kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, darunter auch ein Baby sowie zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren.

20.000 Euro Schaden

Der Brand konnte von der Wismarer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr-Friedenshof schnell gelöscht werden. Die Bewohner sind erstmal in Hotels untergekommen. Bei dem Brand ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.08.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg