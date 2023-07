Stand: 24.07.2023 09:05 Uhr Wismar: Mann stürzt mit E-Bike ins Hafenbecken

In Wismar ist Sonntagabend ein 63-jähriger Mann mit seinem E-Bike in das Hafenbecken gestürzt. Laut Polizei war der Mann entlang der Kaimauer gefahren und hatte dann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Er konnte sich aus eigener Kraft aus dem Hafenbecken retten, kam aber wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus. Das E-Bike musste von der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser geborgen werden.

