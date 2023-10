Stand: 02.10.2023 11:26 Uhr Wismar: 750.000 Euro als Dank für Geflüchteten-Unterbringung

Die Hansestadt Wismar rechnet mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 750.000 Euro - als Dank für die Unterbringung von Geflüchteten. Der Landtag hatte im Juli beschlossen, 20 Millionen Euro an die Kommunen auszuzahlen, die besonders viele Asylbewerber aufgenommen haben. Wismar soll den Höchstwert von 750.000 Euro Fördergeld bekommen. Die Stadtverwaltung wurde gebeten, drei Projekte auszuwählen, die mit diesem Geld unterstützt werden sollen. Das sind nun die Sanierung eines Fußball-Kunstrasen-Platzes, die Sanierung des PSV-Sportplatzes in Wendorf und die Verschattung von Schulhöfen - zum Beispiel mit Sonnensegeln. Wismars Bürgermeister, Thomas Beyer (SPD), wünscht sich, dass dieses Signal auch in den anderen Kommunen des Landkreises Nordwestmecklenburg gehört werde.

