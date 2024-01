Stand: 13.01.2024 06:37 Uhr Wismar: 16 Menschen in Diskothek durch Reizgas verletzt

16 Menschen sind in einer Diskothek in Wismar mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden - fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus. Mehrere Besucherinnen und Besucher hätten am frühen Sonnabendmorgen über Atemwegsbeschwerden geklagt, teilte die Polizei mit. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass eine unbekannte Person Reizgas versprüht hat. Die Feuerwehr schloss den Angaben zufolge aus, dass es sich um andere giftige Stoffe handeln könnte. Insgesamt seien etwa 100 Gäste vor Ort gewesen. Der Veranstalter beendete die Veranstaltung nach dem Vorfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.01.2024 | 07:00 Uhr