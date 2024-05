Weitere Baustelle erhöht Parkplatznot in Rostocks Innenstadt Stand: 08.05.2024 14:09 Uhr Im zentralen Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist es derzeit wegen mehrerer Baustellen schwierig, einen Parkplatz zu finden. Nun wurde auch noch der Ulmenmarkt gesperrt.

Mehr als 100 Parkplätze sind in der Rostocker Innenstadt seit Donnerstagmorgen nicht mehr nutzbar. Im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt wurde der Ulmenmarkt als Parkfläche gesperrt. Der kommunale Wasserversorger Nordwasser stellt dort einen Kran auf. Mit seiner Hilfe sollen von der kommenden Woche an Beton-Elemente für ein Regenwasser-Sammelbecken in den Untergrund eingelassen werden. Damit will Nordwasser das Abwassersystem besser für Starkregenereignisse gewappnet werden. Die Bauarbeiten sollen zwei Monate dauern.

Nur wenige Wagen abschleppt

Wegen mehrerer großer Baustellen war es schon vor der Sperrung des Ulmenmarktes schwierig, in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt einen Parkplatz zu finden. Der Ortsbeiratsvorsitzende Felix Winter lobte die Anwohnerinnen und Anwohner, die trotz der Parkplatznot ihre Autos größtenteils rechtzeitig vom Ulmenmarkt gefahren haben. Nur vereinzelt musste ein Abschlepper kommen.

