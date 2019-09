Stand: 25.09.2019 19:11 Uhr

Wirbel um angeblichen Tauchgang zum "Estonia"-Wrack

Ein angeblicher Tauchgang zum Wrack der 1994 in der Ostsee untergegangenen estnischen Fähre "Estonia" sorgt für Wirbel. Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes wurde am Montag am Unglücksort nahe der finnischen Insel Utö ein deutsches Schiff gesichtet, von dem ein Tauchroboter heruntergelassen worden sein soll. Das wäre eine Störung des Grabfriedens. Bei dem Untergang des Schiffs am 28. September 1994 waren 989 Menschen an Bord der Fähre, nur 137 Menschen überlebten.

Rostocker Schiff an Unglücksstelle

Das Schiff, das nun an der Wrackstelle gesichtet wurde, hat seinen Heimathafen in Rostock. Es handelt sich um das Tauch- und Expeditionsschiff "Fritz Reuter". Der Schiffsbesitzer bestätigte NDR 1 Radio MV, dass sein Schiff gechartert worden und am Montag auch über dem Wrack der "Estonia" gewesen sei.

Der finnische Grenzschutz war nach eigenen Angaben mit einem Wachschiff vor Ort, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Grenzschützer hätten die Besatzung der "Fritz Reuter" vor der Störung des Grabfriedens gewarnt, so die Finnen.

Tauchroboter mehrere Stunden im Einsatz?

Laut den Grenzschützern wurde von dem Schiff aus Rostock ein Tauchroboter herabgelassen. Dieser sei einige Stunden unter Wasser gewesen. Dazu sagte der Besitzer nichts. Allerdings könne er sagen, dass keine Taucher von Bord gegangen seien. Nach seinen Angaben wollten die Leute, die das Schiff charterten, dort Vermessungen für Filmaufnahmen durchführen. Nähere Angaben zu dem Filmprojekt machte er nicht.

Steckbrief der "Estonia" Bau: 1980 von der Meyer-Werft in Papenburg

Länge: 157 Meter

Breite: 24 Meter

Tiefgang: max. 5,5 Meter

Heimathafen: Tallinn

Höchstgeschwindigkeit: etwa 19 Knoten

zugelassene Passagierzahl: 2.000

Maschine: Vier Dieselmotoren, zwei Propeller

Rätselhaftes Unglück

Das "Estonia"-Unglück gibt bis zum heutigen Tag Rätsel auf. Auch die Schuldfrage ist noch nicht geklärt. Erst am Dienstag hatten Angehörige von Opfern vor einem Gericht in Estland eine neue Untersuchung gefordert. Das Wrack hat immer wieder Interessierte und Abenteurer angelockt. Fast alle Ostsee-Anrainerstaaten unterzeichneten ein Abkommen, das den Unglücksort zum Sperrgebiet erklärte.

Komplizierte Rechtslage

Die möglichen Konsequenzen für den Besitzer des deutschen Schiffs und der Besatzung sind noch unklar. Denn das Sperrgebiets-Abkommen wurde von Deutschland als einzigem Ostsee-Anrainerstaat nicht unterzeichnet. Das Wrack liegt in internationalen Gewässern. Bei einem Vorfall, bei dem eine deutsche Journalistin dort unter Wasser filmte, war ein Haftbefehl in Schweden erlassen worden. Der finnische Grenzschutz erklärte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV, dass im aktuellen Fall Ermittlungen aufgenommen worden seien.

